Este es el mono de lino de Lidl (disponible hasta la talla 46) que se va a convertir tu fondo de armario preferido

Es fresquito, versátil y muy cómodo, la prenda perfecta para este verano no la tiene ni Zara ni una 'made in Spain'.

Tamara Conde

En los últimos años, Lidl se ha convertido en la cadena de supermercados que más ha revolucionado sus ventas con productos de lo más originales aunque poco habituales (por no decir nada) en su catálogo. Desde el sillón con luz LED, hasta el robot aspirador que arrasó por las redes, pasando por los mini enfriadores de aire (tan necesarios para esta época del año).

Y en cuanto al sector de la moda, la marca alemana tampoco se queda atrás y consigue tener éxito con cada prenda que saca. Como las 'sneakers' de colores que se agotaron en cuestión de minutos y que lució hasta Nuria Roca o el vestido que las navidades pasadas se convirtieron en una de las piezas más deseadas. Son muchos los productos y las colecciones con las que Lidl triunfa y este verano ya tenemos claro cuál va a ser: un mono blanco de lino que cuesta menos de 10 euros y está disponible hasta la talla 46.

Aunque sea una pieza completamente básica, ha conseguido enamorarnos (entre otras cosas) gracias a su versatilidad, su comodidad y, además, su precio y su amplitud de tallas disponibles. Empezando por la versatilidad, al tratarse de un mono blanco, se convierte en esa prenda que tenemos en el armario durante muchas temporadas y que nos vale para diferentes ocasiones según como decidamos combinarlo.

Además, gracias a su tejido y a su cintura elástica y cómoda, la prenda es muy fresquita y perfecta para los días de más calor. Acabando por su precio, que es de 9,99 euros y las tallas en las que podemos encontrarlo, desde la 38 hasta la 46, para todos los tipos de cuerpo.

No hay nada que no nos guste de este mono y es que incorporarlo a nuestro armario será un acierto absoluto. Y las maneras de combinarlo son infinitas. Ahora que el verano ha llegado y nos apetece lucir looks veraniegos que resalten nuestro bronceado, la opción ideal serán unas sandalias de algún color llamativo (ya sean planas o de tacón para darle un toque más elegante), joyas vitamina que son la tendencia del momento y, por ejemplo, un bolso tipo capazo, el clásico de todos los veranos.

Cualquier opción es buena para conjuntar con este mono que estamos seguras de que, como sucede habitualmente en Lidl, cuando queramos darnos cuenta va a estar agotado.