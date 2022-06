Las temperaturas veraniegas han llegado para quedarse (incluso, se acerca una ola de calor). Te presentamos los aparatos mini de aire condicionado y enfriadores, entre ellos el de Lidl, que te harán vivir los próximos meses de otra manera.

Las altas temperaturas estivales ya se han instalado definitivamente entre nosotros y la situación no va ir a mejor, aseguran las previsiones meteorológicas que precisamente vaticinan para este fin de semana la primera ola de calor del año. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se aproxima "un intenso episodio de altas temperaturas" y podríamos alcanzar los 43 grados en varias zonas de España, una noticia que ha acelerado las búsquedas de soluciones para combatir el calor, entre ellos, por supuesto, la de aparatos de aire acondicionado. Sin embargo, no todos ellos se pueden instalar fácilmente, comprar rápidamente y, además, llevar de una habitación a otra, según te interese.

Hemos encontrado una colección de aparatos de aire acondicionado mini, pingüinos y enfriadores que te harán ver el verano de otra manera (y, algunos, como el mini enfriador de aire de Lidl que está causando estragos, por un precio bajísimo, de 22,99 euros). Y, todos, con buenas valoraciones por parte de los usuarios. Mira cuál es el que más te conviene:

1. MINI ENFRIADOR DE AIRE DE LIDL: el más popular

Precio: 22,99 euros

Arrasa. Entre otras cosas, por su precio y su portabilidad. Antes de nada hay que aclarar que no es un aire acondicionado al uso, sino un enfriador (hace una función parecida, pero su sistema es distinto). No utiliza químicos sino que enfría con agua y tiene varias ventajas, como su tamaño, que cabe en cualquier sitio (157 x 172 x 173 mm). Para un mayor efecto refrescante, se pueden utilizar cubitos de hielo. Tiene autonomía de 7 horas y su peso es menor de un kilo (725 g). Quienes lo han usado, aseguran que con su potencia de 8W es capaz de enfriar pequeñas habitaciones o bien partes de habitaciones de mayor tamaño. Asimismo, tiene iluminación LED por una razón decorativa. Si te interesa, has de saber que solo se puede comprar online, y su entrega tarda de uno a cuatro días, dependiendo de cuando se haga el pedido.

2. ENFRIADOR-AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FIVANGIN: el mejor valorado

Precio: 55,99 euros.

Junto con el enfriador de Lidl, es uno de los aparatos refrigeradores más vendidos (número 1 en ventas en Amazon) y, además, el mejor valorado y reconocido con la etiqueta 'Amazon's Choice'. Cuenta con puntuaciones de 5 estrellas sobre 5. Es un aparato 5 en 1: tiene funciones de acondicionador portátil, enfriador de aire, ventilador, humidificador y LED de colores. con agua o cubitos de hielo, enfría, pero sin agua se puede usar como ventilador. A la vez, ayuda a evitar el aire seco y el polvo. Sus compradores aseguran que dura toda la noche, que da frescor en la habitación "casi como si fuera un aire acondicionado" pero sin un consumo de luz excesivo (con 4 cubito de hielo y agua fría es suficiente para aguantar varias horas) y que su uso es muy intuitivo.

3. CLIMATIZADOR PORTÁTIL KLARSTEIN 110 2: El más silencioso

Precio: 182,99 euros.

Este es otro de los aparatos que reúne las mejores valoraciones en la web de Amazon (4,9 sobre 5). Es un refrigerador de aire multifuncional pensado para hogares pequeños con tres velocidades de ventilador. Funciona como un enfriador con agua (tiene capacidad para 5,5 litros), es fácil de desmontar y tiene un funcionamiento de cinco horas. Los compradores destacan que es bastante silencioso, su bajo consumo de electricidad y que es un "frío saludable" para los que no soportan "el frío polar del aire acondicionado". Tiene una altura de 90 cm y una anchura de 41.

4. AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL OLIMPIA DOLCECLIMA 8: rápido

Precio rebajado: 419 euros (antes, 449 euros).

Frente a enfriadores, este climatizador sí es de aire acondicionado. Es portátil, compacto y deshumidifica. No tiene depósito que vaciar ya que elimina de forma automática la condensación. Utiliza gas refrigerante natural R290. Tiene 2 velocidades de ventilador y modos 'sleep' y 'turbo'. Sus compradores aseguran que es fácil de transportar de una habitación a otra, y que es muy potente pese a su tamaño. Además, enfría rápidamente, destacan. Kit de ventana incluido.

5. AIRE ACONDICIONADO DE'LONGHI PAC N82 ECO: muy potente

Precio: 599,53 euros

Se trata, como del anterior, de un aparato de aire acondicionado, no enfriador, y muy potente. Su clase de eficiencia en clase A (de ahí la etiqueta ECO), es deshumidificador, tiene funciones de ventilador, mando a distancia y pesa unos 30 kg. También cuenta con valoraciones muy positivas, que consideran que tiene una buena relación calidad-precio y funciona bien para espacios medianos y grandes.

