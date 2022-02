María García de Jaime ha encontrado en Zara el chaleco que te devuelve a la infancia

El chaleco más alegre y divertido llega a Zara para devolverte a esa tierna infancia y a esos primer dibujos llenos de color.

Cecilia Franco

Los chalecos se han colado en los armarios más expertos. Desde la pasada temporada, se han convertido en la prenda más especial e imprescindible de cualquier look, y lo cierto es que ya no podemos vivir sin ellos. Aunque a lo largo de todo el invierno han protagonizado numerosos looks, esta nueva temporada Zara tiene claro que vuelven los chalecos de punto con ese toque alegre y divertido, como el que nos muestra Maria García de Jaime.

Estaba claro que esta prenda iba a dar mucho que hablar. Todas y cada una de las colecciones de Zara han ofrecido una amplia selección de chalecos en todas sus versiones. Especiales, de punto, básicos trenzados, de colores… Sin embargo, como todo lo que hace el gigante de Inditex, el efecto sorpresa es su fuerte y para sus fans su mayor debilidad. Nosotras hemos de reconocer que desde la última colaboración con el Ballet de Nueva York, pasando por las ediciones limitadas, nos ha sorprendido gratamente, pero todo sin perder de vista la selección en su conjunto.

Es cierto que en la nueva colección de Zara podemos encontrar una gran variedad de chalecos de punto, pero desde que vimos en la colección San Valentín el chaleco de cuadros y corazones, sabíamos que la alegría llegaría a nuestro armario en muy poco tiempo.

Y, efectivamente, no nos equivocábamos. Y no hemos tardado en descubrirlo de la mano de la experta en formación de looks a capas. Hablamos de María García de Jaime, ella no solo se ha convertido en auténtica fan de las chaquetas más especiales, sino que además ha aprovechado su escapada a Roma para descubrirnos el chaleco más alegre y divertido de la temporada. Tal y como estarás pensando, sí, es un diseño de Zara y, sí, lo vas a necesitar en tu vida.

Más allá del jacquard clásico, de los cuadros y las flores, todo lo que buscamos es este original chaleco que, inevitablemente, nos recuerda a nuestra tierna infancia y a esos primeros dibujos que realizábamos en el colegio. Patitos, flores en todas sus versiones, arcoíris, manzanas… Un diseño de punto compuesto por diferentes estampados, que estarás deseando combinar con una camisa blanca especial y con tu colección de pantalones de colores vibrantes, como ha hecho María. ¡Todo un 'must'!