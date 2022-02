El chaleco de Mango de María García de Jaime que incluye todas las tendencias del momento

Esta nueva temporada los chalecos van a protagonizar todos los looks y este diseño de Mango será todo lo que vas a necesitar.

Cecilia Franco

A estas alturas ya estamos totalmente convencidas del poder de los looks a capas. No dejamos de ver a través de Instagram cientos de ideas cada día, y nosotras no podemos esperar más y ya estamos llevando a la práctica todo lo que estamos aprendiendo de cara a la nueva temporada. De los looks a capas hemos aprendido que no pueden faltar ni los cárdigan ni los chalecos, como los que nos propone María García de Jaime.

Se está convirtiendo en una fuente de inspiración en cuanto a looks a capas. Ella siempre ha apostado mucho por esta idea y, por ello, es una auténtica experta en el tema. María siempre ha sido fiel a los looks básicos, de fondo de armario, elevados con prendas especiales y llamativas.

Chaquetas, cárdigans, en todas sus versiones y colores. Lo cierto es que a pesar de no dejar de captar ideas diferentes y sorprendernos con todas ellas, siempre hay cabida para mucho más, hasta superar todas nuestras expectativas. Si hemos caído rendidas a la chaqueta de cuadros, espérate a descubrir su última propuesta que ni más ni menos ha encontrado en Mango.

No es la primera vez que añade un chaleco a sus looks, es más, suele recurrir mucho a ellos, pero lo que no había sucedido es que en una sola prenda incluyera tantas tendencias. Y es que si los chalecos van a ser imprescindibles, este colorblock en tejido denim va a causar sensación.

Todas sabemos que el denim cobra mayor fuerza en la temporada de primavera, es en ese momento cuando podemos incluso ver looks 'total denim' y, por eso mismo, este chaleco con el extra colorblock va a solucionar cualquier tipo de propuesta.

Chalecos que serán la prenda estrella de tu look Ver 14 fotos

-El chaleco acolchado de María García de Jaime que desearás combinar con todos tus looks de invierno.

-Dice María García de Jaime que esta primavera un look de estilo 'navy' estará completo con esta chaqueta.

María García de Jaime, en esta ocasión, ha seguido su línea de estilo al combinar unos jeans, una camisa blanca básica, y el añadido extra de color por parte de las zapatillas y el bolso. Para completar este look, marcado por las prendas de fondo de armario y elevados por el color, ha optado por este original chaleco que, como ya venimos avisando, va a ser el diseño más versátil de la temporada.