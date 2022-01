Adapta el estilo 'navy' a la próxima temporada y completa cualquier look con esta chaqueta joya de firma española.

Cecilia Franco

El estilo 'navy' es uno de los que más nos ha sorprendido esta temporada. Es cierto que esa propuesta marinera nos puede parecer más propia de la época de primavera, pero si este invierno ha roto todos nuestros esquemas y está triunfando, prepárate esta primavera porque va a conquistar todos nuestros armarios. Y tan solo necesitamos la chaqueta de María García de Jaime para lograr un look completo y elegante.

Este invierno la moda inspiracional marinera ha sido rescatada en su versión más sofisticada. Paula Echevarría nos ha demostrado en todo momento, a lo largo de estos últimos meses, que es una auténtica fan de este estilo y que la clave para completar este tipo de looks en invierno, viene dado por los clásicos abrigos de paño en tono azul marino. Pues bien, ahora que ya hemos conocido la versión de invierno, ha llegado el momento de poner en el punto de mira la temporada de primavera y de qué forma reconvertiremos este estilo. De todas formas, parece que ya hemos obtenido alguna respuesta, y viene de la mano de María García de Jaime y la magia de las superposiciones.

La 'influencer' se ha convertido en la reina de los looks a capas y es que, efectivamente, el truco para lucir el estilo 'navy' esta primavera es optando por una clásica camiseta de rayas marineras, jeans en un tono suave, complementos en un tono marrón o rojizo, como ha hecho María con los mocasines rojos, el cinturón de la firma española LulaBelt y la chaqueta que cierra un look excepcional.

Esta chaqueta pertenece a la firma española Himba Collection y se trata de un diseño de edición limitada, que no cabe duda de que es una verdadera joya. Este diseño de silueta 'oversize', cuello redondo y botones joya de diseño floral, potenciará todos los looks basados en ese estilo 'navy' y elevará cualquiera de tus propuestas diarias. De hecho, es que no será el único estilo con el que crearás capas, porque esta primavera la superposición estará muy presente entre las propuestas de 'it girl'. ¿Aún no has descubierto este estilo? La frescura marinera te conquistará.