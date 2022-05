El traje de invitada de inspiración africana lo tiene Nuria Roca

Es de Designers Society y nos ha encantado

Noelia Murillo

Rara vez Nuria Roca escoge un estilismo sobrio o aburrido para participar en la habitual mesa redonda que tiene lugar todos los jueves en 'El Hormiguero'. De ahí que no haya look que se nos pase por alto y no queramos comentar y estudiar al detalle, ya que cada una de las ideas que presenta suelen ser adaptables a todo tipo de cuerpos y figuras, así como situaciones o eventos. Porque la colaboradora nos ha enseñado que se puede mantener el tipo con cualquier prenda y eso se ha notado este jueves.

Antes de comenzar a revisar el traje con el que se ha presentado en el plató del programa que dirige Pablo Motos, conviene recordar un vestido con detalles bordados sobre un bonito color anaranjado firmado con Michonet que la también presentadora de 'La Roca' llevó a principios de este mes. Fue entonces cuando reconfirmó, por si alguien tenía dudas, que el naranja de las tonalidades del verano y que el calor no ha hecho más que llegar.

Pues bien, en esta ocasión, la colaboradora ha aparecido con un original traje con un 'animal print' alejado del habitual leopardo o cebra, con una propuesta al más puro estilo africano con un estampado de jirafa. Se trata de un conjunto diseñado por Designers Society formado por dos piezas: por un lado, una americana con cuello solapa y doble botonadura a ambos lados del abdomen. Es de estilo fluido, lleva hombreras y presenta manga francesa. Está disponible en varias tallas, que van de la XS a la L, por un precio de 129,90 euros.

Toda blazer original debe ir acompañada por su correspondiente pantalón a juego y eso mismo es lo que ha hecho la colaboradora del programa de Atresmedia, ya que ha elegido el denominado pantalón Cierzo, que presenta el mismo estilo que la chaqueta. En este caso, es un pantalón de tiro alto y de pernera ancha, para motivar ese volumen y movimiento que requiere el estampado. Además, tiene una goma en la parte trasera de la cintura, a fin de ajustarse mejor a todo tipo de formas femeninas y entallar la cintura.

Su precio es de 119,90 euros y también está disponible en la página web de la firma en varias tallas, también de la XS a la L, como la chaqueta. Además, se puede comprar en otros dos colores, verde y malva, por lo que si te encaja la estructura y el tacto que tiene puedes incluso hacerte con tres conjuntos súper favorecedores para las bodas, bautizos y comuniones que están por venir.

Para rematar el conjunto, y a diferencia de las sandalias abiertas y de tira ancha en el empeine que propone la marca, en color marrón, Nuria ha optado por unos salones de fino tacón en color crema, a juego con la camiseta. Si bien es cierto que podría haber elegido el color blanco para jugar con los contrastes, al optar por esta tonalidad ha priorizado la armonía en el conjunto (y, ya de paso, lo ha combinado con sus mechas). ¡Una buenísima idea!