Nuria Roca tiene la solución para las que apuestan por originalidad y la elegancia

Hace apenas unas semanas guardamos en lo más profundo de nuestro armario las prendas gruesas y de invierno que nos han acompañado todo este tiempo para dar paso a las veraniegas, llenas de color, estampados y tejidos más frescos. El tiempo cambiante nos hace creer que ya no necesitaremos más esos jerséis, chaquetas y botas, pero un poco de ese "abril, aguas mil" a veces se cuela en el mes que lo sigue y no nos acaba de convencer despedirnos totalmente de las mangas largas.

Por ese motivo, no podemos dejar de pensar en una de las soluciones propuestas por Nuria Roca, que no ha dejado paso todavía a la manga corta y a los tirantes, sino que mantiene una apuesta firme por las mangas largas por lo que pudiese ocurrir. También sigue implacable con su apoyo a las firmas 'made in Spain', a las que ayuda a visibilizar sus colecciones gracias a su participación semanal en el debate que tiene lugar cada jueves en 'El Hormiguero'.

"Pues... ya me he puesto de buen humor", ha comentado la también presentadora de 'La Roca' a través de su cuenta de Instagram donde, cada semana, sus seguidores esperan hasta última hora de la noche para tomar nota del 'outfit' que ha escogido. Sin duda ha sido una genial idea de cara a enfrentarse al debate, conflictivo por naturaleza, ya que han tenido gran protagonismo sucesos de la última semana. Entre ellos, la nueva ley del aborto, objeto tanto de alabanzas como de críticas.

En este caso, Nuria ha aprovechado la oportunidad para llevar una camisa estampada con diferentes motivos circenses, que podemos encontrar en la web de su firma como Lady Iris Circus. La española The Curiosers presenta esta blusa como una de las prendas con las que, seguro, puedes triunfar en cualquier lugar porque es única. Presenta un cuello amplio muy al estilo 70s, delimitado con cuadro vichy en color azul. Ese mismo se sitúa en el bolsillo delantero, para destacarlo del resto del estampado, en el que abundan 'majorettes' y payasos.

Su precio es de 125 euros y, al contrario que en otras tiendas, en The Curiosers se plantean tallas que van de la I a la III. Uno de los aspectos más interesantes de la blusa es que tiene un 'fitting' relajado, es decir, buena caída, de modo que no es ajustada y se puede llevar tanto por fuera del pantalón como por dentro, para marcar las caderas. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha decidido llevarla por dentro, para hacer ese contraste con un pantalón negro de Zara.

Para añadir un toque de color aún más llamativo al 'outfit', Nuria ha elegido un cinturón fino de un intenso color azul verdoso y, para rematar, unas sandalias de plataforma en una tonalidad rosa a juego con algunas de las zonas de la camisa. En concreto, se ha decantado por unos zapatos de Saint Laurent de color rosa palo que también contrastan con el resto de su propuesta estilística. ¡La originalidad no se agota!