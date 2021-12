Te va a encantar esta camisa blanca de Uterqüe de María García de Jaime porque no es como las demás

Un clásico del armario reinventado de manera que sea capaz de alegrar cualquier look por sencillo que este sea.

Julia García

Uno de los básicos por excelencia es la camisa blanca. No hay discusión, más que nada porque es tan versátil que resulta imposible no acertar apostando por ella en diferentes contextos. Pero lo mejor de todo no es que podamos llevarla con cualquier cosa que se nos ocurra que va a quedar bien siempre, que también, sino que se puede declinar de cualquier forma que se nos ocurra para tratar de acercarla a las tendencias que van surgiendo cada temporada.

Es por eso que esta temporada hemos encontrado diseños con lentejuelas cosidas, con detalles joya, otros en los que el cuello se vuelve más grande que nunca, los hay también en los que aparecen plumas en las mangas, los que combinan diferentes tejidos y cortes... para todos los gustos.

Hay camisas, incluso, que se animan a añadir un poco de color a la pieza de múltiples formas. Es el caso de la que María García de Jaime acaba de descubrir este invierno. Un diseño que, pese a tener un patrón tradicional en cuanto a la hechura, el cuello y las mangas, cuenta con una serie de bordados de muchos colores que son los que la hacen tan especial.

La prenda pertenece a la colección que Uterqüe tiene actualmente en sus tiendas. Está confeccionada en un tejido de popelín, tiene una abertura mediante tapeta frontal, bolsillos en el pecho con detalles rojo y amarillo prespunteados además de estar diseñada para crear un efecto un poco oversize.

Está disponible la camisa blanca en dos tallas, S y M, y tiene un precio de 69 euros.

Aunque con unos vaqueros puede ser genial para un look sencillo o con una falda de cuero puede dar un resultado 10 para un look más formal, la elección de la influencer ha sido combinarla con unos pantalones acampanados en un suave tono melocotón y le ha añadido un elegante abrigo estampado de una de las firmas de cabecera de Tamara Falcó, Maksu, para hacerlo aún más singular su estilismo.