Este otoño-invierno tu combinación favorita la encontrarás en propuestas como la que nos lanza María García de Jaime y el vestido midi que mejor queda con botines.

Seguro que en más de una ocasión has recurrido a Instagram para buscar inspiración. Allí no solo habrás encontrado prendas virales como, por ejemplo, el jersey de Zara joya descubrimiento de Rocío Osorno que, tenemos que reconocer es un tesorito, sino que también damos con nuevas firmas y diseños que no dejan de crearnos necesidades. Algo como lo que nos ha sucedido con la última propuesta de María García de Jaime y el vestido que mejor queda con botines.

Durante la época de entretiempo la combinación botas y el rescate de prendas primaverales es constante. Sin embargo, parece que esta composición ha venido para quedarse y, después de ver el 'lookazo' de María García de Jaime queremos jugar este invierno con dicha unión.

Y es que si ella consiguió agotar el vestido de Zara del verano, estamos seguras que en esta ocasión volverá a suceder algo similar con este diseño perfecto para esos días de oficina en los que no sabes exactamente qué ponerte.

Porque sí, amigas. Si adoramos los vestidos de verano porque realmente nos salvan de muchos apuros inspiracionales, ¿por qué dejarlos en nuestro fondo de armario? Nos negamos completamente a olvidarnos de los vestidos después de descubrir estos diseños perfectos ahora para combinar con botines o botas altas y, la próxima primavera, con unas cuñas espectaculares. ¡Rentabilidad máxima!

El look en cuestión de María García de Jaime pertenece a la firma Vila (59,99 €). Y se trata de un vestido midi con un estampado de cuadros muy sutil, cuello camisero, mangas abullonadas y bajo con volante que da muchísimo movimiento. Pues bien, si nos fijamos se trata de un estampado de pequeños cuadros asimétricos pero, si nos alejamos, el conjunto forma ese estampado de cuadros al estilo damero, que en la actualidad arrasa, pero en una versión más suave.

De todos modos, si lo que deseas es añadir un extra de color, solo deberás seguir el truco de María García de Jaime para salvar los looks más básicos. Es decir, añadir chalecos especiales para romper con la monotonía y crear un look diferente. ¡Las chicas de la oficina alucinarán con tus propuestas!