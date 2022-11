Las botas y botines favoritos del 'street style' que no pueden faltar en tu armario este invierno

Tendencias de continuidad y otras rescatadas de temporadas anteriores que vuelven para completar todos nuestros 'looks' de otoño e invierno.

Tamara Conde

Amantes de las botas y botines que son perfectos para arreglar cualquier look, ya ha quedado más que inaugurada la época para sacarlas de nuestro armario. La bajada de temperaturas y las primeras lluvias de la temporada han dado el pistoletazo de salida para que podamos lucir nuestras botas favoritas de la manera que más nos guste. Y aunque es temporada de pantalones largos y prendas de entretiempo calentitas, hay algunas atrevidas que aún lucen vestidos y minifaldas, con las que las botas siempre sientan bien. Lo que está claro es que las reinas del 'street style' ya tienen claro cuáles son las favoritas de este otoño-invierno 2022 y nosotras hemos tomado nota.

Frente a los mocasines y a las zapatillas de estilo urbano (que son tendencia total), están las botas y botines que, aunque es habitual que sean la prenda estrella de todos los otoños e inviernos, siempre traen consigo alguna novedad que arrasa hasta convertirse en el mayor éxito de la temporada. Desde las repetidísimas botas militares, hasta unas novedosas botas de caña alta, estas son las botas y botines que más están triunfando en el 'street style' y que necesitas en tu armario (sí o sí).

Las botas y botines que no pueden faltar en tu armario este otoño-invierno Ver 10 fotos

Botas 'cowboy'

Una de las tendencias de continuidad es la de las botas 'cowboy'. Un estilo de botas que ha triunfado en los festivales y que, en consecuencia, ha reinado el ranking de tendencias en los últimos años. Esta temporada, volvemos a verlas en todas sus versiones, de diferentes colores, altas o bajas, con tacón o sin tacón. ¿A qué estas esperando para hacerte con unas?

Botines 'chelsea' y con suela 'track'

Perfectas para los looks más cotidianos en los que buscamos que prime la comodidad, las botas 'chelsea' vuelven una temporada más para seguir creando ese armario cápsula al que tanta utilidad le damos. Ya sean planos o con plataforma o suela 'track' para aportar unos centímetros de más y estilizar nuestra figura, estos botines son, sin ninguna duda, un imprescindible en todos nuestros looks. Y si quieres salir de tu zona de confort y optar por otro color que no sea el negro, nuestras tiendas favoritas han lanzado alternativas que te encantarán.

Botas altas

Sí, vuelven las botas altas y vuelven en todas sus versiones. Este es el tipo de bota favorito para las más frioleras o, por el contrario, para aquellas que se atreven a ponérselas con minifalda. Las posibilidades de ponerse estas botas son infinitas y podemos encontrarlas desde con un tacón de aguja muy atrevido hasta las más planas estilo bota de agua. Además, Nieves Álvarez nos ha confirmado que también vuelven las botas 'arrugadas' o 'slouchy' de caña alta que tanto triunfaron en su momento.

Botas estilo militar

Después de convertirse en el calzado más vendido hace unos inviernos, este año las botas militares vuelven a colarse en las mejores pasarelas y catálogos para aportarnos comodidad y versatilidad. Un tipo de bota que seguro que todas tenemos en el armario y que esta temporada rescataremos para completar nuestros mejores looks.