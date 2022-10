¿Botas cowboy metalizadas como las de Isabel Jiménez? Sí, queremos

Tu armario otoñal necesita un poco de fantasía y este descubrimiento de la periodista resulta perfecto para cumplir con ese propósito.

Julia García

Si aún no tienes ningún par en tu armario, es muy probable que ya estés en busca y captura de unas botas cowboy con las que seguir una de las tendencias que más firme se ha presentado este otoño. Y si no lo has hecho vamos a darte buenos motivos para hacerlo.

En primer lugar porque son tremendamente versátiles ya que con vestidos funcionan pero también lo hacen con unos vaqueros o con unos pantalones cortos al más puro estilo coachella. En segundo lugar por esa personalidad propia indiscutible que tienen ya que ese aire western es imposible de rebatir. O te encantan o te espantan, no hay termino medio. Y, en tercer lugar, porque gracias a que han vuelto a la primera plana vas a ser capaz de encontrarlas declinadas en multitud de colores, materiales y formatos para ser del todo apetecibles. Vamos, que va a ser altamente complicado que no te dejes seducir por ninguna de ellas...

Hay, además, que reconocer una cosa. Por mucho que nos encanten los modelos discretos y sencillos de los que puedes tirar en cualquier momento, un poco de fantasía siempre se agradece. De ahí que nuestros ojos hayan hecho chiribitas al ver el diseño metalizado con el que ha posado Isabel Jiménez recientemente.

Isabel Jiménez, al igual que su amiga y socia Sara Carbonero, es una verdadera experta en las botas cowboy –son incontables las veces en las que le hemos visto lucir este tipo de calzado– y esta temporada han demostrado su sabiduría en el terreno al lanzar como parte de la nueva colección de su firma Slow Love varios pares lisos, con diseño bicolor, con tachuelas incorporadas o con acabado metalizados que son ideales para completar un look en clave boho.

En concreto nos han encantado unos botines de caña media realizados en piel bordada en tono plateado que cuentan con un tacón de 7 centímetros y su característico acabado en punta cuyo precio es de 169 euros que, aunque destacan por su toque especial, no son tan atrevidas como las de estampados a todo color y eso siempre facilita la tarea a la hora de combinarlas.

La periodista ha lucido estas botas cowboy metalizadas con un vestido midi de punto en azul cielo que también pertenece a las novedades de la marca pero seguro que se te ocurren más de una decena de formas de sacarlas partido con lo que tienes el armario porque prometen dar mucho juego.