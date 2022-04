Amelia Bono confirma que vuelven las botas cowboy blancas

Inaugura la temporada con las botas cowboy más estilosas del mercado.

Cecilia Franco

Amelia Bono ha demostrado en más de una ocasión todo lo que una buena selección de botas puede aportar. Este calzado asociado a la temporada otoño-invierno, ha encontrado cabida en la temporada de primavera para superar el entretiempo con looks estilosos. Sin embargo, también ha ido dando algunas pistas de cuáles sí y cuáles no. Porque, efectivamente, en primavera no todos los diseños son considerados de temporada, pero muchos otros como el estilo cowboy permanecen en nuestro fondo de armario eterno.

Desde que las botas cowboy volvieron a nuestra vida, el estilo 'country' se ha convertido en uno de los más deseados por el 'street style'. De hecho, da igual la temporada que revisemos que, desde hace ya un tiempo, las botas cowboy se clasifican más bien en el universo atemporal. Y aunque Amelia Bono nos descubriera hace poco unas botas de Zara perfectas para superar los días grises, hemos de reconocer que no hay nada como unas cowboy.

La 'influencer', desde hace ya varias temporadas, ha apostado por este calzado con el que ha logrado reconvertir hasta un pichi. Pero lo que más nos gusta de ella es la capacidad que tiene de encontrar botas del estilo realmente originales, pero también su capacidad a la hora de captar tendencias.

Puede que te suene la tendencia de las botas blancas. El pasado invierno se colaron de forma inesperada en el 'street style' y en nuestras tiendas 'low cost'. Pero parece que esta primavera vuelven a nuestra vida para ofrecernos la oportunidad de incluir este calzado sin miedo en los looks más relajados.

De hecho, Amelia Bono sabe que las botas que van a triunfar son las cowboy blancas de caña alta. Un diseño en tono suave y perfecto para poder combinar con nuestros vestidos e incluso con camisas 'oversize', tal y como nos propone en su último post.

Ella inaugura el buen tiempo con un pantalón corto, camisa 'oversize', bolso capazo y las botas blancas 'animal print' que aportan ese toque estiloso a un look de fondo de armario. ¿Preparada para incluir tus botas cowboy en todos tus looks de primavera? Descubre todo lo que este calzado te ofrecerá esta temporada en todas sus versiones y colores.