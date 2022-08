Estas son las sneakers mas deseadas de 2022 según las celebrities

Ellas ya han hablado con sus estilismos y han marcado cuáles son los modelos de zapatillas más buscados de lo que llevamos de año.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Las zapatillas deportivas y 'sneakers' hace tiempo que demostraron que pueden ser el calzado apropiado no solo para hacernos deslumbrar en el 'street style', acompañando vaqueros, faldas, vestidos o prácticamente cualquier prenda de nuestro armario, sino para formar parte de nuestros looks de oficina, aportando una nota informal y 'trendy'. Pero, de todas, ¿cuáles son los modelos más deseados que están triunfando en 2022? Tanto las celebrities como las influencers tienen la respuesta: las zapatillas de estilo urbano, cómodas, oversize y deportivas están de moda. Te descubrimos las sneakers que no pueden faltar en tu armario.

Sneakers con plataforma

Con la típica suela elevada que añade unos centímetros de altura y estiliza. Entre los modelos más deseados están las Naked Wolfe (agotadísimas en todas las tallas) y las Converse Chuck Taylor con plataforma.

Modelo de trekking

Aunque fueron diseñadas para hacer senderismo, las zapatillas de trekking se han convertido en un icono del street-style en muchas ciudades del mundo, e incluso han dado el salto a las pasarelas de moda. Famosas como Emily Ratajkowski o Kendall Jenner adoran combinarlas hasta con los vestidos más 'girly', especialmente si se trata de su modelo de trekking favorito: las zapatillas Salomon.

A todo color

Desde hace algún tiempo hemos cambiado las sneakers clásicas y monocromáticas por los colores pop y fluorescentes. Son perfectas en cualquier época del año, ya que añaden carácter y alegría a cualquier look. ¿Las más buscadas? Todos los modelos multicolor de las Nike Air Force 1 y las de la última línea de Chiara Ferragni.

Total white

La apuesta al blanco es algo que nunca falla, ya que es fácil de combinar y es muy versátil. Todas hemos tenido un par de zapatillas blancas. Un color que nunca traiciona y que va con todo, y que incluso las celebrities que no estamos tan acostumbradas a ver con sneakers las adoran por su sobriedad. es el caso de Kate Middleton, que siempre las elige para sus looks más relajados.

Estilo 90's

Dua Lipa y Balenciaga, Hailey Bieber y New Balance o los modelos vintage de las zapatillas más noventeras como Reebok y Asics están entre las más vendidas y populares porque son cómodas, prácticas e incluso se pueden llevar con vestidos.