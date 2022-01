En las rebajas de Zara puedes descubrir verdaderos tesoros en tendencia como el body más versátil de la firma de Inditex que necesitan tus looks.

Cecilia Franco

Amelia Bono se ha convertido para muchas en un icono de estilo. Gracias a ella, descubrimos novedades que habíamos pasado por alto en nuestras tiendas 'low cost' o, simplemente, nos inspira para crear looks más elaborados. Pero en este periodo de tiempo, además, muchas de esas propuestas ideales para, por ejemplo, disfrutar de una velada con amigas, casualmente, las encontramos versionadas entre las ansiadas rebajas de enero. Como nos ha sucedido con el body más versátil de Zara.

Nos apasiona este periodo de rebajas. Nuestro armario pide un cambio para comenzar el año y nuestras celebrities favoritas no solo se encargan de presentarnos las nuevas colecciones sino que, en algunas ocasiones, aprovechan las rebajas para hacernos la temporada de inversión y descuentos más fácil o, simplemente, rescatan alguna de las prendas de su armario, única y exclusivamente, para inspirarnos con diseños similares encontrados en las rebajas.

Amelia Bono, experta en el mundo Inditex, propone para una velada con amigas un diseño similar encontrado en las rebajas. Ella que se ha encargado hasta de ofrecernos la perfecta alternativa al traje de siempre, ahora se olvida de los vestidos navideños para dar paso a los looks de noche elegantes y sofisticados.

En el post no se puede apreciar el look al completo, pero lo que sí hemos podido captar es que la parte superior del look se trata de un body que pertenece a Zara. Un diseño en negro, ideal si lo que buscas una opción cómoda y elegante para disfrutar de esa noche con amigas, sin olvidar esos detalles especiales que elevarán cualquiera de tus combinaciones.

Este body realmente puede ser una gran inversión porque es un básico de armario infalible que nunca te defraudará. Y aunque el diseño de Amelia ya no está en tienda, este similar en negro con el detalle de los volantes en el acabado de los tirantes, quedará perfecto con faldas o pantalones de todos los estilos y, además, te ayudará en la iniciación de la combinación de colores en tendencia.

La 'influencer' nos hace así un súper descubrimiento para aprovechar las rebajas porque puedes conseguir el body más versátil, en negro y muchos otros colores, ahora por tan solo 7,99 €. Hazte con este tipo de básicos y desborda 'estilazo'.