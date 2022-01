La 'influencer' Amelia Bono nos descubre, en la última noche del año, el vestido que lo tiene todo. Elegante, sensual y versátil.

Cecilia Franco

La última noche del año 2021 ha dejado muchos, pero que muchos descubrimientos. Es cierto que la inspiración ha estado ahí a lo largo de este último mes, pero sabíamos que la selección final de nuestras celebrities favoritas iba a dar mucho que hablar. ¿Entre todos ellos? Tenemos claro que en nuestro primer evento del año queremos, además de probar la alternativa al traje, estrenar el vestido que Amelia Bono encontró, ni más ni menos que, en Uterqüe.

Esta Nochevieja nuestras 'influencers' favoritas no nos iban a defraudar. Ya nos lo iban avisando con cada una de las ideas formales e informales que nos iban lanzando a través de Instagram, pero lo que no teníamos tan claro es que nos iban a sorprender más de la cuenta con novedades del gigante 'low cost' que aún no teníamos fichadas.

Amelia Bono, experta en descubrir tesoritos 'low cost', ha vuelto a darnos de nuevo otra razón para que amemos profundamente Uterqüe. Ella que para la cena de Nochebuena optó por un pantalón ideal para una velada tranquila y familiar, ahora ha decidido cerrar el año por todo lo alto con la elegancia y sensualidad de los vestidos negros.

Sin embargo, puede que esta opción te sorprenda ya que la 'influencer' en estos últimos meses se ha unido a la creación de looks multicolor. Pero tenemos que decir que su elección ha traspasado fronteras, e incluso, tendencias. Sí, puede que el 'street style' esté apostando esta temporada por los looks y complementos multicolor en todas sus versiones, pero nada es comparable con un elegante vestido 'total black'.

Tanto es así que sabemos va a ser claro candidato para los primeros eventos del año. ¿Por qué? Porque este vestido de Uterqüe (179 €) apuesta por el 'menos es más' y por la elegancia de los diseños con mucha caída. Este vestido, en concreto, pertenece a la nueva colección y nos encanta por su versatilidad, el detalle de la abertura, por el bajo asimétrico y, por supuesto, por ese escote cruzado tan favorecedor que finaliza con una elegante hebilla en tono dorado. Amelia, además, ha dado su toque atrevido con unos 'taconazos' de estampado 'animal print' y brillos, también de Uterqüe (99 €). ¡Acierto total!