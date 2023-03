Haz como Sara Carbonero y ponte el peto vaquero que es super tendencia

Nosotras hemos encontrado un modelo super estiloso y tendencia en Mango. Vale, no es el clásico peto vaquero pero es lo que tiene la moda, que a veces no está mal innovar y arriesgar. Aunque el mono de tirante es el que más representa la estética de los años 90, este en concreto juega con la idea de simular un look de camisa vaquera y jeans con trabillas, aunque en realidad es una pieza entera. Su diseño es recto, con manga corta y dos bolsillos laterales y dos de parche en la parte posterior. El cierre es de cremallera y está situado en la parte delantera. Puedes elegirlo en color negro o también azul por un precio de 49,99 euros y date prisa porque quedan pocas tallas ya.