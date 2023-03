Todo lo que necesitan tus looks con vaqueros es esta 'blazer' estampada con sello español, palabra de Sara Carbonero

La periodista española es asidua a incorporar americanas o blazers a sus looks del día a día, pero en esta ocasión ha ido un paso más allá y no ha optado por un modelo básico, sino por una propuesta ‘boho’, diferente y original, con atractivo estampado en tonos tierra, negro y azul. Una prenda con tanta personalidad y estilo propio que consigue transformar de forma inmediata un look formado por pantalones vaqueros clásicos, de talle alto y pernera ancha, y camiseta negra básica con cuello redondo, ambas piezas habituales en cualquier armario de entretiempo.