El look de básicos de Tamara Falcó que vas a querer copiar para acudir a la oficina esta primavera

Tal y como manifiestan a través de la web de la marca 'made in Spain', la americana es original y "distintiva", lo que facilita poder combinarla en un 'total look' de sastre para esta recién estrenada temporada de BBC y al mismo tiempo que funcione con propuestas en clave casual del día a día, como bien ha demostrado Falcó con este look. Al ser fluida y en un color blanco roto muy favorecedor resulta idónea par llevar durante la época de entretiempo para hacer frente a los notables cambios de temperatura, incluso en las noches de verano.