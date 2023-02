Nuria Roca lleva la blusa con hilo brillante que puede salvar cualquier look monocromático

Hay personas que no pueden salir de la ropa negra y rara vez las vemos vestidas de otro color que no sea ese. Lógico, teniendo en cuenta que este adquiere infinidad de significados, se adapta a todas las circunstancias y, además, siempre funciona. Y es que siempre hay excusas para utilizarlo en nuestros estilismos, ya sea apostando por un 'total look' que lo tenga por norma o bien con una prenda que unifique el resto de colores de nuestra propuesta.