Nuria Roca sabe muy bien que una americana así le da la vida a un pantalón negro

Si algo nos gusta del armario de Nuria Roca es que en él no parece haber espacio para el aburrimiento. Lo suyo son los estampados, las combinaciones atrevidas, las prendas que ofrezcan algo diferente y, sobre todo, el color. Mucho color. No tiene ningún miedo a mezclar tonalidades aparentemente opuestas en un mismo look e incluso cuando apuesta por estilismos algo más sobrios es capaz de inyectar una pequeña dosis de energía a través de la paleta.