Tamara Falcó decide que 'el vestido de la reconquista' debe ser satinado y de color rosa

Como era de esperar, Pablo Motos le ha preguntado acerca de su reconciliación con Onieva, historia en la que Tamara no ha escatimado en detalles. "Estoy muy feliz. Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad. Él escribió a una amiga y le dijo: 'Dile a Tamara que vamos a hacer las paces'. El 24 de diciembre pensé: '¿Por qué no ir a misa juntos?'. A las siete de la tarde le escribí por si quería ir a la misa del gallo. Entonces, vino a casa, saludó a todo el mundo", ha comentado, subrayando que entonces no adelantó que iba a ir su ex pareja a su domicilio.