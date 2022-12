Este no es otro vestido de lentejuelas más: Tamara Falcó lleva el que vas a pedirle a Papá Noel

Parece que nunca llegará el día en que dejemos de hablar de las tendencias de Nochevieja. Que si brillos, que si terciopelo, que si flecos... De todo lo que tenemos a nuestra disposición para destacar en noches tan especiales como las que nos esperan, hay un detalle que no ha faltado en prácticamente todos los estilismos de famosas y 'celebs' estos días. Hablamos de las lentejuelas. Si bien hace unos años no tenían tanto gancho como ahora y nos parecía cosa del pasado eso de que estuviesen incluidas en alguna parte de nuestro vestuario, ahora no podemos dejar de pensar en ellas.