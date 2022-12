Tamara Falcó pasa de la primavera a la Nochevieja en cuestión de horas

Por otra parte, desde que vimos este vestido no hemos dejado de pensar en que las flores favorecen a todas las mujeres y que, por eso, no deberíamos abandonarlas cuando se pasa su época estrella, la primavera. Puede que en eso haya pensado precisamente la marquesa de Griñón, que ha vuelto a confiar en esta marca 'made in Spain' para retomar el contacto con los meses de las buenas temperaturas y los mil colores.