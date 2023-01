Vas a querer seguir los pasos de Nuria Roca y comprar en rebajas este jersey con estampado geométrico de firma española

Las imágenes y vídeos que tanto Nuria Roca como el perfil oficial del programa o la propia firma española (que rápidamente se hacía eco del look de la presentadora) han compartido a través de las redes sociales no nos permiten ver el resto de prendas y complementos que completan el look, tan solo las gafas, también en rojo, por las que se ha decantado, pero a juzgar por la personalidad del diseño muy probablemente sean diseños simples que no logren robarle protagonismo. La escritora valenciana tiene una gran habilidad para combinar con acierto todo tipo de complementos, pero también para llevar sus propuestas con elegancia y glamour.