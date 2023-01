Vas a querer seguir los pasos de Nuria Roca y sumar un chaleco de punto amarillo a tu armario este 2023

Dar prioridad a una u otras prendas durante las rebajas es uno de los pasos más importantes para no caer en las compras irracionales, pero también uno de los más complejos. No hay nada como ordenar el armario, observar qué necesitas realmente y poner el foco únicamente en ello para no arrepentirnos semanas más tarde. No desaproveches una de las mejores épocas para renovar sus prendas.