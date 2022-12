El look definitivo para estas fiestas es el que combina vestido negro y botas altas, palabra de Sara Carbonero

¿Se te ha echado el tiempo encima y todavía no tienes look para esta Nochebuena? Tranquila, todavía puedes solucionarlo. Siempre tienes la posibilidad de correr a tu tienda más de cercana de Zara, Mango, Bershka y compañía en busca de aquellos vestidos y 'total looks' que has visto en redes sociales para intentar hacerte con las últimas tallas disponibles. O, tal y como ha hecho Sara Carbonero, apostar por una prenda que posiblemente ya tengas en el armario, el vestido negro corto o 'little black dress', y confeccionar un estilismo perfecto gracias a él.