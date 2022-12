María Pombo nos descubre el vestido de lentejuelas que hace tipazo y es perfecto para Nochevieja

La 'influencer' española ha celebrado la cena navideña de Name The Brand, su propia firma de moda, y no ha dudado en enfundarse en uno de los diseños de la última colección que ha lanzado. Por supuesto, con las lentejuelas como gran atractivo. María, que ha estado acompañada por sus hermanas, amigas y compañeras de profesión, ha sorprendido con el vestido 'Maddie' de la marca, un diseño repleto de lentejuelas con un solo hombro, en atractivo color pistacho, manga abullonada y volantes en la falda. Lo tiene absolutamente todo, por ello no nos sorprende el 'boom' que ha generado.