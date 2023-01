Los cinco vestidos rebajados que Sara Carbonero llevaría (y tú también)

Si hay alguien capaz de agotar cualquier estilismo, esa es, sin duda, Sara Carbonero. La periodista lleva años siendo todo un referente de moda y sus ideas siempre son increíbles dentro de ese toque relajado tan favorecedor del que hace gala. Lo mejor del estilo de Sara es que no comete grandes excesos (nunca la veremos llevando tendencias llamativas como la balaclava) y sabe en todo momento qué prenda le queda mejor. Porque no todos los momentos son iguales, y no es lo mismo elegir un look para ir a trabajar que otro para una fiesta, presentación o alfombra roja. Y en eso, Sara Carbonero lleva las de ganar.