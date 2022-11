Malú sorprende con el mono de encaje, plumas y pedrería más espectacular

No solo de música vive La voz. El programa de Antena 3 se ha convertido en todo un referente a la hora de buscar inspiración para nuestros looks en clave festiva. Siempre estamos atentas a las propuestas de Eva González, su presentadora, porque sabe cómo sorprendernos con diferentes alternativas en forma de vestido, de traje o de combinación de top y falda; pero lo cierto es que no es la única que nos sorprende con su despliegue fashion. Malú es otra de las que siempre sabe cómo dejarnos con la boca abierta.