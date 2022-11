El traje de Eva González que llevarás para ir de fiesta

Se trata de un traje diferente porque no está formado por un pantalón de pinzas y una blazer al uso sino a una chaqueta tipo americana de grandes solapas y unos shorts. Puede que no parezca la mejor idea si tienes planeado pisar la calle por el frío, pero siempre puedes apoyarte en unas bonitas media y, si los vas a pasar las fiestas en casa, no descartes esta opción porque es elegante como muchas y cómoda como muy pocas.