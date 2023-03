¡Alerta tendencia! Este es el mono vaquero que favorece la figura y que querrás llevar toda la primavera

Quedan solo unas semanas para que comience oficialmente la primavera, y no podemos tener más ganas. Las bajas temperaturas han provocado que los abrigos más calentitos protagonicen todos nuestros looks quitándole el paso a todas esas piezas que nos encantan y que queremos sacar ya del armario. Blusas, gabardinas, faldas largas y todas esas prendas que asociamos al entretiempo y con las que formamos looks ideales. Y entre todas esas prendas, por supuesto que hay tendencias, como en todas las temporadas. Y si hay una que durante estos meses promete convertirse en una de las favoritas, esa es el mono vaquero.