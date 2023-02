Paula Echevarría combina el mono viral de Stradivarius con zapatillas New Balance para un perfecto look todoterreno

El color negro facilita el poder combinarlo con cualquier otra prenda y complemento, y sin duda el gran punto a favor de este diseño, aunque Paula Echevarría se ha decantado por el binomio más clásico, el blanco. La actriz ha sumado zapatillas New Balance al look para un resultado más 'comfy' y en tendencia, concretamente el modelo Mx608v1, uno de los más populares de la firma estadounidense. Un bolso negro, del que apenas podemos ver detalles, ponía el broche final de este look todoterreno.