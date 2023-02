Amor total por la manicura de corazones de Paula Echevarría aunque haya pasado San Valentín

San Valentín se puede vivir de varias formas: renegando de él como si la cosa te fuera completamente ajena, actuando como si fuera un día cualquiera sin darle más importancia de la que tiene o haciendo todo lo contrario, entregarte a la causa por completo. Cualquiera de las tres variantes es igualmente respetable. Si eres de las que enseguida entra en el mood del bautizado como día de los enamorados no te avergüences, que no sea 14 de febrero no quiere decir que no podamos celebrar el amor en todas sus variedades cuando nos apetezca.