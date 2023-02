No cometas estos errores cuando te pintes las uñas. Tus manos necesitan algo más que color

El esmalte, sea cual sea su condición (y cuanto más pigmentado, peor), no hace demasiado bien a las uñas. Que las uñas estén formadas por una capa de células muertas endurecidas no significa que sean invulnerables a los estragos del uso continuado de las lacas. Y de las uñas de gel o acrílicas ya ni hablamos. Lo dicho, algunos días de abstención de color no les viene mal porque por mucho que hayan mejorado las fórmulas de los esmaltes, no están exentos de sustancias que secan las uñas y las debilitan. Además, es habitual que el uso frecuente de lacas muy pigmentadas amarillee las uñas. De ahí, la importancia de aplicar previamente una base (que proteja de los pigmentos del barniz. Y ojo no confundir con un top coat, que solo protege el color, prolongando su brillo y duración, pero no exime a la uña de los daños del esmalte.