Paula Echevarría tiene el pantalón de traje de Stradivarius, más cómodo que un chándal

Tenemos una cosa que contarte sobre Paula Echevarría (además de look leopardo de la última aparición) después de ver su última publicación de domingo, “confort sunday” como ella misma ha escrito en Instagram. Y no es otra que nos ha descubierto un pantalón de pinzas Stradivarius que es la alternativa perfecta a ese vaquero hipercómodo que no te quitas nunca y necesita un respiro.