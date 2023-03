Nuria Roca se adelanta a la primavera con el chaleco de flores de firma española más bonito y original

Dar con looks que consigan despuntar sobre el asfalto no requiere de grandes combinaciones, sino de encontrar el equilibrio perfecto y el de Nuria Roca es quizás uno de los grandes ejemplos. Apostar por básicos siempre es un acierto, una apuesta segura para triunfar en cualquier ámbito, pero si no quieres pasar desapercibido ni caer en las elecciones de siempre, sumar un diseño que marque la diferencia y que sepas con total seguridad que será el gran atractivo puede ser una buena alternativa. En este caso, el chaleco, pero un cárdigan, unas botas con acabado brillante o colores, una joya especial...