Este jersey de H&M es el más original (y atractivo) de la temporada y Nuria Roca te enseña cómo llevarlo para triunfar

Si hay una prenda que no puede faltar en el armario de invierno, con permiso del abrigo, son los jerséis. Las opciones en cuanto a forma, tejido y estilo de este tipo de diseños son múltiples. Del clásico de punto al 'cut out', el bautizado como alpino, el tipo polo o incluso el que incluye destellos de lentejuelas. Cuando llegan las bajas temperaturas, los jerséis se convierten en los mejores aliados, son versátiles, cómodos y gustosos. Pero si además quieres que sean protagonistas indiscutibles de tu 'outfit', quizás debas echar un vistazo al último look de Nuria Roca en 'El Hormiguero'.