Los vestidos negros más bonitos de Sophie et Voilà para esta primavera

Recién empezado el mes de marzo y nosotras ya estamos pensando en vestidos de invitada y looks que nos salven de esta época tan marcada del año. Los escaparates de nuestras tiendas favoritas se llenan durante esta época de diseños preciosos con los que queremos hacernos (aunque no tengamos ningún evento), y normalmente estos suelen estar llenos de colores vivos y estampados. Sin embargo, hay una firma española que nos ha conquistado y no solo por sus vestidos de novia, sino también por una colección de vestidos negros con la que nos confirma que este color también lo pueden llevar las invitadas sea la época del año que sea.