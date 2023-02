Así es cómo debes llevar tu falda larga para sacarle el máximo partido, palabra de Nuria Roca

En muchas ocasiones no optamos por prendas básicas, con líneas simples y minimalistas en el día a día por miedo a crear looks clásicos y aburridos y caer en la monotonía, pero nada más lejos de la realidad. La clave para lograr buenos looks pasa por jugar con la moda, desde las tendencias más punteras hasta aquellos diseños que nunca han salido del guardarropa femenino. Gracias a estas combinaciones podemos conseguir propuestas diferentes, atractivas y también originales. Además, una de las cosas que hemos aprendido del 'street style', de 'celebrities' e 'influencers', está en la importancia de prestar atención a los complementos y accesorios, capaces de conseguir que cualquier prenda adquiera un aire totalmente nuevo.