Vas a desear que llegue marzo solo porque esté disponible este vestido de Tamara Falcó

Y es que el amarillo no es un color que se suela elegir, frente a otros que sí son habituales en eventos, fiestas y situaciones de este tipo, como pueden ser el blanco, el negro o el verde. El amarillo es el color de la energía y la felicidad, aunque también del poder y de la riqueza, de modo que puede ofrecer una serie de significados con los que te puedas ver identificada. Si esto no es algo que te preocupe en exceso, comentarte que es probablemente uno de los diseños más interesantes de la colaboración de Tamara Falcó con la firma y que sin duda te animará a estrenarte con este color si no lo has hecho antes.