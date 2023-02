Ana Boyer estrena el vestido negro diseñado por Tamara Falcó que mejor combina con botas y te salvará de cualquier plan

Si bien es cierto que Tamara Falcó es la que acostumbra a compartir asiduamente sus elecciones en materia de estilo a través de Instagram, cada vez es más habitual ver a Ana Boyer seguir sus pasos y ofrecer al público pinceladas de su pulido estilo. No hay duda alguna de que la hija menor de Isabel Preysler ha heredado su elegancia y sofisticación. Gracias a ello hemos podido conocer su amor por los vestidos para confeccionar looks de invitada, que no duda en darle prioridad la comodidad siempre que tiene la oportunidad, tanto zapatillas como 'total looks comfy' son sus grandes aliados, o, como ha demostrado recientemente, que también sabe sacar el máximo partido a las prendas de fondo de armario, en este caso, un vestido negro.