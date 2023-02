Tamara Falcó sabe que este traje te salva en cualquier evento de primavera

Ante las cámaras no solo se han mostrado de lo más cariñosos durante todo el pase del desfile, sino que Tamara Falcó no ha tenido reparos en hablar de los preparativos de su boda en los que dice "Íñigo se está implicando muchísimo en todo" e incluso sobre su vestido de novia, el cual sabemos que ya ha elegido de entre las creaciones de Sophie et Voilà. "Puede que sea tipo princesa clásica. Escogí la firma porque es española, es alta costura, queda muy poco tiempo y quería que lo pudiese ver mi madre", ha explicado a los periodistas presentes en IFEMA.