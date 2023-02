Looks de invitada para ir a una comunión en el 2023: ideas para acertar seguro

A partir de estas tres referencias que hay que tener en cuenta, hay multitud de opciones por las que decantarse. Puede ser un traje que no tenga nada que ver con un estilismo de oficina, puede ser un vestido corto –recuerda que los largos se reservan para las bodas de tarde-noche–, un conjunto de blusa y pantalón o una falda y un top. La clave está en elegir algo formal pero con mesura, no hay que olvidar que el protagonista es el niño o la niña, no sus padres ni los invitados.