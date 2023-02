Todo lo que necesitan tus looks con pantalones negros es una blazer azul Klein, palabra de Nuria Roca

Si hace tan solo unos días era el verde neón el que destacaba en su 'outfit' y le llevaba a ocupar titulares en múltiples cabeceras de moda, ahora ha sido otro de los tonos más populares el de 2023 el que se sitúa como hilo conductor de su elección, el azul Klein. Nuria Roca ha deslumbrado en el programa de Pablo Motos con unos pantalones de tiro alto y ligeramente acampanados de TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro que se adaptan perfectamente a su silueta, una camiseta de tul ajustada de manga larga y cuello perkins con estampado 'animal print' de Sita Murt, una de las firmas españolas que triunfa entre las expertas en moda y el que sin duda se ha situado como el gran atractivo del look, una nueva 'blazer', en este caso de & Other Stories, con esta favorecedora tonalidad como protagonista.