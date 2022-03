Las parejas de los Premios Oscar 2022: del beso de Kristen Stewart y su novia al puñetazo de Will Smith en defensa de su mujer

Más allá de Penélope Cruz y Javier Bardem, en la ceremonia ha habido mucho amor... y también una bronca que ya es historia de los galardones.

SILVIA VÁZQUEZ

Son muchas las parejas que han pasado por alfombra roja y han disfrutado de la gala de los Premios Oscar 2022. Estos son los momentos más destacados que nos han dejado.

La complicidad de Penélope Cruz y Javier Bardem

Estando los dos nominados (ella, en la categoría de mejor actriz protagonista por 'Madres paralelas' y él a mejor actor protagonista por 'Being the Ricardos'), Penélope Cruz y Javier Bardem partían como una de las parejas más esperada de la noche. "Es muy especial. Hay una parte de mí que todavía no se lo cree. Poder compartir algo así es mágico porque es muy difícil que pase", aseguraba el matrimonio a su llegada a la 'red carpet' desplegada en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Cogidos de la mano y con miradas cómplices, han posado con looks coordinados en color negro.

El beso de Kristen Stewart y Dylan Meyer

Nominada por su papel en 'Spencer', la intérprete Kristen Stewart además de saltarse el 'dress code' luciendo shorts, ha acaparado titulares por protagonizar junto con su prometida, la guionista Dylan Meyer, uno de los momentos más románticos de la alfombra roja. Aunque llevan su relación con bastante discreción, planean pasar por el altar próximamente y este beso en la noche más mediática de Hollywood es toda una declaración de intenciones y un bonito homenaje al colectivo LGTBIQ+.

El puñetazo de Will Smith en defensa de Jada Pinkett

El momento más tenso de la gala ha llegado, literalmente, de la mano de Will Smith. Uno de los presentadores de la ceremonia, Chris Rock, hizo un chiste sobre el corte de pelo (rapada debido a la alopecia) de Jada Pinkett Smith, con quien mantiene una relación abierta. Ella puso mala cara, pero fue su marido quien reaccionó, gritando: "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca".

A continuación, el ganador del Oscar 2022 a Mejor Actor por 'El método Williams' se ha levantado de su asiento y se ha subido al escenario para propinarle un puñetazo en la cara al cómico. Al principio parecía que todo estaba pactado y formaba parte de una actuación, pero en este punto los invitados han enmudecido y las redes se han llenado de comentarios de asombro. Al parecer, en la pausa publicitaria posterior varios asistentes han tratado de tranquilizar a Will, que se secaba las lágrimas de los ojos. Poco después ambos han tratado de acabar con la polémica asegurando que hablarían de todo ello en la fiesta posterior.

El debut de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Aunque es habitual verles dando rienda suelta a su pasión en Instagram, esta es la primera vez que la mayor de las hermanas Kardashian y su chico posan juntos en la alfombra roja. Y, fieles a su estilo descarado, no ha faltado el besazo de película entre Kourtney Kardashian y Travis Barker. ¡Guau!

La admiración de Mila Kunis y Ashton Kutcher

Con una larga historia de amor y dos hijos en común, son una de las parejas más consolidadas y queridas del 'star system' internacional. Como siempre, en esta 94ª edición de los Premios Oscar Mila Kunis y Ashton Kutcher se han mostrado tan naturales y cercanos como siempre.

- Jessica Chastain, una sirena cubierta de lentejuelas en los Premios Oscar 2022

- Zendaya y el arte de lucir abdomen (y lentejuelas) en los Premios Oscar 2022

¿Quieres ver más de los Premios Oscar 2022? Mira también los mejores looks de la 'red carpet'.