Jessica Chastain se convierte en una sirena cubierta de lentejuelas en los Oscars 2022

La actriz ha brillado en su paso por la alfombra roja con un vestido en degradado cobre y 'very peri' con una falda llena de volantes.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La gala de los Oscar es una de las noches más especiales para la industria del cine, sino la que más. Millones de personas se concentran tras las pantallas siguiendo el evento en directo y aprovechando las redes sociales para comentarlo al milímetro. Uno de los looks más esperados de la noche era el de Jessica Chastain, y lo cierto es que no ha defraudado.

La actriz ha pisado la alfombra roja enfundada en un vestido de lo más original firmado por Gucci, pues no solo está cubierto de lentejuelas y brillos desde los tirantes hasta los pies, sino que además tiene un bonito degradado que va del cobre al pantone del año, el 'very peri'. Además, la falda del vestido acaba en una capa de volantes del mismo tono, que le dan muchísimo movimiento y dinamismo al look.

En cuanto al look 'beauty', Jessica ha optado por recoger su melena en una coleta alta, que deja a la vista los espectaculares pendientes de diamantes, y su favorecedor maquillaje en tonos nude que deja todo el protagonismo al vestido y las joyas.

La actriz está nominada en la categoría de Mejor actriz por su papel protagonista en 'Los ojos de Tammy Faye' (disponible en Disney + desde esta semana) y a pesar de que de momento no cuenta con ningún Oscar en su haber, es la clara favorita a convertirse en la ganadora absoluta en esta edición. Lo es a pesar de que en gran parte de los premios precedentes (a excepción de los SAG y los Critics' Choice Awards) quien ha figurado en su lugar ha sido Kristen Stewart por la última película dirigida por Pablo Larraín, 'Spencer'.

En 'Los ojos de Tammy Faye', la también actriz de 'La noche más oscura' da vida a la figura real de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker que, en los años 70 y 80 fue capaz de crear desde cero una red de cadenas televisivas religiosas y evangelistas que, finalmente, se autodestruyó debido a las irregularidades financieras y los 'haters' de por aquel entonces, que sentían gran envidia por lo que esta mujer había sido capaz de conseguir.

Esta es la tercera nominación de la actriz, y parece ser que si se cumplen las predicciones la tercera será por fin la vencida.