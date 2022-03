Jessica Chastain: "Concibo el cine como un acto político sobre el género"

Nominada a los Oscar por 'Los ojos de Tammy Faye', la actriz forma parte del maravilloso grupo de mujeres de Hollywood que ha decidido contar sus propias historias y trabajar desde un lugar inclusivo. Bien por todas.

Ester Aguado

Bendito Zoom, que nos ha permitido colarnos en la intimidad de grandes estrellas del cine de vez en cuando. A Jessica Chastain, que nos recibe desde Nashville, donde rueda la serie de televisión 'George&Tammy', sobre dos famosos cantantes de country, se la siente vertiginosa, cercana, natural, con una simpatía que traspasa la pequeña pantalla del ordenador. Nos cuenta que no para desde que rodó en Londres esta cinta a lo "Caso Bourne en femenino", junto a cuatro mujeres fuertes, como Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger y Fan Bingbing. Por la noche, se preparaba por Skype otra cinta que está a punto de estrenar y que también produce, 'Los ojos de Tammy Faye' (25 de febrero). Luego rodó con Eddie Redmayne ('La buena enfermera') y con Ralph Fiennes ('The Forgiven'), sin dejar de promocionar la exitosa 'Escenas de un matrimonio' (HBO Max), junto a su gran amigo y compañero de estudios Oscar Issac. Y todo sin renunciar a la maternidad –de dos hijas, junto a Gian Luca Passi de Preposulo, un conde italiano que triunfa en el mundo del vino–. Lo de ser multitarea lo lleva como una religión, la californiana.

Es usted una gran feminista, ¿utiliza su figura pública para concienciar al mundo?

Sobre todo, empleo mi trabajo: con cada proyecto que emprendo me pregunto si lo que hago contribuye a que la conversación de género avance. Concibo el cine como un acto político, doy pie a que se debata sobre el género y las mujeres, a que las niñas no esperen al príncipe y se salven ellas mismas. Y si luego aparece esa persona maravillosa, que aprendan a crecer juntos, apoyándose. Los medios de comunicación son muy importantes a la hora de plantar semillas. Ambos tenemos una gran responsabilidad social para cambiar las cosas.

¿Producir ha sido un camino duro?

Empecé con 'La desaparición de Eleanor Rigby' (2013) y luego hice un corto. Después compré los derechos de 'Los ojos de Tammy Faye', la historia de una telepredicadora de los años 90 y me metí en '355'. Ha sido duro, pero tengo amigos que me han ayudado y que me apoyan, por ejemplo, si decido no rodar en estados donde imponen leyes sobre la maternidad y el cuerpo femenino, donde no nos permiten decidir.

Sorprende 'Agentes 355' por ser una historia dura, con un tipo de acción y de violencia vetado hasta ahora al género femenino...

¡Me encantó patear traseros! Pero fue un rodaje intenso, sí. A veces parecía un campamento de entrenamiento. Llegábamos allí por la mañana y hacíamos estiramientos y un trabajo muy preciso con los especialistas... Era como aprender a bailar. Y luego, le sumabas la adrenalina cuando oías "¡Acción!"... Fue increíble, aunque estuve dolorida durante días, seamos honestas. Subestimé la fuerza de Diane Kruger (risas). Mi recuerdo favorito es, entre toma y toma, las dos tumbadas en el suelo, cogidas de la mano, súper cansadas, pensando: "¿Cuándo terminará esto?".

En la película hay mucha equidad entre las protagonistas... ¿Cómo construisteis los personajes?

'355' habla sobre lo absurdo del nacionalismo y las fronteras y la idea de que superas grandes obstáculos trabajando colectivamente. Por eso era importante que las actrices colaboraran y contribuyeran con sus personajes: nos sentamos con el director y las escuchamos, bueno a ellos (Sebastian Stan, Édgar Ramírez) también; y creo que eso es realmente lo que distingue a esta película. La camaradería traspasa la pantalla. Todos los actores nos sentíamos seguros, escuchados y valorados.

¿Ha mejorado la situación en el cine respecto a puntos como la disparidad salarial?

Como productora de esta película, me aseguré de que a todos nos pagaran por igual, teníamos los mismos tráileres, las mismas condiciones, el mismo valor y derechos sobre personajes y opiniones. Si ocupas una posición de poder y hay hombres que den un paso al frente para apoyarte, todo es más sencillo. Fue emocionante.

¿Se notó la mano femenina en el set de rodaje?

Sí, teníamos un tráiler guardería para los niños y fue muy fácil de hacer. ¿Por qué no ha sido así en todas las otras películas en las que he estado? Ya que pasamos tanto tiempo fuera de casa, así tenemos un lugar donde los niños puedan jugar juntos. También disfrutábamos de una hora de descanso de vez en cuando y pasábamos la noche con nuestra familia. Espero que la gente comience a implementarlo, porque todo el mundo está más feliz. Pero mi anécdota favorita es sobre una de nuestras primeras cenas: Édgar y Sebastian estaban allí, y todas disfrutábamos de una comida maravillosa, postres incluidos, menos ellos: "¿No tenéis hambre?", y nos contestaron que tenían una escena sin camisa a la mañana siguiente y que tenían que ayunar. Y nos dimos cuenta de que era la primera vez que estábamos en esa situación en la que todas las actrices se divertían y los hombres bebían té (risas).

¿También participaste en el proceso de casting?

¡No quiero tener la última palabra en nada! Me gusta la conversación y la colaboración. Pero sí, fue como una lista de deseos para mí. La industria no ha permitido que ciertas mujeres ocupen el espacio que pueden tener. Te das cuenta de que alguien como Diane puede hacer cualquier cosa. La ves en 'In the Fade' y ahora aquí, y no entiendes cómo es la misma mujer. Pero sí, yo tenía voz y voto en el casting y en las localizaciones, lo cual fue increíble y novedoso.

¿Cómo fue trabajar con Penélope Cruz, que interpreta a una colombiana y no a una española?

Ya teníamos a las actrices escogidas antes de escribir el guion y me emocionaba trabajar con ella. No sé si Penélope se pudo sentir molesta, para nosotros fue una experiencia colaborativa, creativa e inclusiva en comparación con la mayoría de los sets en los que he estado: Lupita nació en Ciudad de México, Édgar Ramírez, en Venezuela, tuvimos un actor sordo interpretando un personaje. Es internacional en tantos aspectos, que estaba realmente emocionada.

¿Tienes algo en común con tu personaje, Mace?

Es más solitaria que yo... Supongo que me gusta romper un poco las reglas. Tal vez eso. Y tampoco me gusta que me digan qué hacer.

¿Qué importancia tienen películas como esta para el empoderamiento femenino, para las jóvenes?

Espero que sea importante también para los niños pequeños y para cualquiera que quiera ver a las mujeres en acción, como son en realidad. Conozco algunas inteligentes, valientes, que trabajan en la sombra y ponen sus vidas en riesgo y quería hacer una película sobre ellas, sobre sus habilidades y capacidades. La industria del cine ha determinado en el pasado que el poder más fuerte de una mujer es ser deseable sexualmente, y no veo eso en el mundo. No veo eso en el espionaje ni en muchas chicas que conozco. Para mí, es emocionante que esas niñas y niños vean un reflejo fiel de lo valientes y brillantes que son.

