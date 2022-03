Fiel a su color fetiche y a Chanel, la intérprete española ha llegado a la alfombra roja de la mano de Javier Bardem. Un matrimonio de cine que va a por todas esta noche.

SILVIA VÁZQUEZ

Penélope Cruz podría volver a hacer historia esta noche en los Premios Oscar 2022. Nominada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su papel en 'Madres paralelas', la intérprete ha pisado la alfombra roja desplegada en el Teatro Dolby de Los Ángeles vestida para triunfar.

No ha habido sorpresas en la elección de su look: fiel a Chanel, firma de la que es embajadora desde hace varias temporadas, la intérprete ha confiado de nuevo en un vestido negro (el color con el que más cómoda se siente frente a los flashes) de la 'maison' para acudir a la ceremonia, a la que ha llegado junto a Javier Bardem, quien también podría volverse a España con un premio esta noche, por la película 'Being the Ricardos'.

Con un sorprendente escote, el diseño llama la atención por el lazo que cierra el cuello, casi a modo de pajarita, y la hilera de botones que adorna el cuerpo del vestido. La falda, con extra de volumen, cuenta con unos bolsillos a los que Pe ha sabido sacarles todo el partido al posar en el photocall. En cuanto a los detalles de belleza, ha llevado su pelo peinado con ondas y la raya al lado, logrando un resultado muy favorecedor.

"Estar aquí nominada, por una película en español, el mismo año que Javier está nominado... Es todo muy especial", ha confesado Penélope en la 'red carpet'. "Hay una parte de mí que todavía no se lo cree. Poder compartir algo así es mágico, porque es muy difícil que pase", ha asegurado.

Penélope Cruz y Javier Bardem son dos de los cuatro representantes españoles que aparecen en la lista de nominados de esta 94ª edición de los Oscar. En total, Pe ha acudido en trece ocasiones a esta ceremonia; tres de las cuales como nominada. Se hizo con el preciado galardón en 2009, convirtiéndose en la primera (y, hasta ahora, única) española en alzarse con el Oscar. Consiguió la distinción de la Academia en la categoría de mejor actriz de reparto gracias a la cinta 'Vicky Cristina Barcelona', todo un hito que, más de una década después, podría superar gracias a su aplaudida participación en la última película de Pedro Almodóvar.

Aunque no cabe duda de que ha triunfado en la alfombra roja, a nivel cinematográfico las encuestas están muy dividas. Esta noche Penélope compite contra Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart y Nicole Kidman, grandes nombres de la industria que complican la tarea de buscar una clara favorita. ¡Mucha suerte!