La actriz ha compartido un vídeo a través de Instagram en el que muestra este problema

Noelia Murillo

Estamos en un momento de la historia donde ya nada nos debería extrañar. Ni las modas en cuestiones estilísticas, ni las formas de pensar y de sentir. Y es que, a pesar de que los avances tecnológicos y de mentalidad nos rodean y nos recuerdan cada día que es el momento de abrir la mente, aún nos cuesta reconocer que existen ciertos convencionalismos que nos sorprenden cuando no se dan en las circunstancias habituales.

Por ejemplo, hace muy poco hablábamos de las parejas que han hecho de la diferencia de altura su mayor (y mejor) rasgo, como pueden ser por ejemplo Tom Holland y Zendaya. La pareja, incluso, bromeó acerca de ello a fin de que tanto espectadores como seguidores vieran que para ellos no existe ningún tipo de problema, igual que no debería haberlo para los demás que critican esa supuesta anormalidad.

Con la calvicie ocurre lo mismo. Ver a una mujer con poco pelo, lamentablemente, para muchos es sinónimo de una grave enfermedad como puede ser el cáncer. A pesar de que siempre suelen ser ellos los que lucen la alopecia de manera natural, las mujeres suelen optar por pelucas para intentar resolver de forma práctica ese problema. No obstante, algunas eligen hacerlo de manera natural y hablar de ello claramente para contar cuál es su experiencia con ello y ayudar en cierta manera a todas aquellas que desean abandonar sus complejos.

Un ejemplo de ello es Jada Pinkett Smith, quien sufre un trastorno autoinmune de alopecia, que ataca los folículos pilosos y provoca la pérdida del cabello, dejando como resultado la calvicie. Para hablar de este trastorno, la actriz de 50 años ha optado por contarlo a través de Instagram, donde ha compartido un vídeo con todos sus followers (que llegan a ser casi 11 millones) a fin de que se deje de estigmatizar este problema.

"Ahora, en este punto, solo me puedo reír", ha dicho la presentadora de Red Table Talk, mientras pasaba el dedo por una zona en la que ya apenas le crece pelo y que tiene el aspecto de una cicatriz, de un color más claro. "Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mirad esta línea de aquí", ha señalado. Conviene señalar que en este programa, que conduce junto a su madre y a su hija Willow, Jada a veces se muestra con pañuelo, aunque en otras ocasiones no lleva nada que le cubra la cabeza.

De ese modo, y a fin de contar que es una marca que parece que ya no va a desaparecer, ha insistido en que ahora "va a ser un poco más difícil de ocultar". "Por eso, he pensado en compartirlo para que no me hagan preguntas", ha dicho. Por último, y en una muestra de su inteligente sentido del humor, la esposa de Will Smith ha revelado que hará algo especial con esa línea blanca. "Voy a poner algunos diamantes y a hacerme una corona", ha concluido.