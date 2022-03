El cómico hizo una broma sobre su mujer, Jada Pinkett Smith, y Will subió de manera muy agresiva al escenario de los Premios Oscar.

Las galas de los premios de cine y, en especial, de los Oscar se suelen volver largas, soporíferas y, en algunos momentos, inolvidables, tanto para bien como para mal. Las victorias suelen dejar escrita la historia, ya que siempre suceden episodios como la primera vez de un actor, actriz, director o directora recibiendo un galardón (¡al fin una tercer mujer premiada en esto último, enhorabuena Jane Campion!). Por eso mismo jamás olvidaremos el momento en que Leonardo DiCaprio recogió su Ocar por 'El renacido' en 2015, tras muchas nominaciones frustradas.

Podría decirse lo mismo de Will Smith. Hasta hace unas horas, sorprendía saber que el actor no hubiese recibido el premio por películas como 'Ali', 'En busca de la felicidad' o 'Siete almas': no ha sido hasta su rol como Richard 'King' Williams, padre y entrenador de las campeonas mundiales de tenis Venus y Serena Williams, hasta que ha subido al escenario para recibir la estatuilla. La competencia era muy fuerte, le seguía de cerca Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro', pero, finalmente, ha logrado ser su nombre el grabado en dicho premio.

Todos hoy estaríamos recordando ese momento de no ser porque previamente, ha sido el protagonista de un momento que, lamentablemente, también pasará a la historia de estos premios, que este año han celebrado su 94ª edición. Ha sido un momento en que la gala, que estaba siendo hasta entonces muy tranquila, ha dado un giro radical debido a unas palabras pronunciadas por Chris Rock. El cómico había bromeado sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, que actualmente luce la cabeza rapada, asegurando que podría haber participado en la secuela de 'La teniente O'Neill', protagonizada por Demi Moore.

Fue entonces cuando su esposo, que ante las cámaras y tras esa broma estaba riéndose por el comentario, ante la incómoda mirada de la también actriz de 'Matrix', se subió al escenario y agredió al cómico, dándole un puñetazo. Acto seguido, se dio la vuelta y respondió a gritos ante la reacción de Chris Rock, que no daba crédito a lo que había pasado. "¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!", ha gritado desde su asiento momentos después de la agresión, visiblemente alterado, hasta en dos ocasiones.

Lo cierto es que todo el mundo pensaba que se trataba de algo que había sido previamente guionizado, ya que en este nadie podía creer que el actor de 'El método Williams' habría podido responder de esa manera a la broma, pero lo cierto es que el hecho de que la ABC, cadena de televisión en la que se estaba emitiendo la gala en Estados Unidos censurase la palabra 'fucking', pronto ha resuelto que no estaba planteado en su guion. Sin embargo, tanto para acercarse como para alejarse de Chris Rock, Will Smith no perdió la sonrisa, de modo que todo había tomado un cariz extraño.

Todo esto viene a que el aspecto de Jada Pinkett Smith no es algo casual ni estético, ya que la actriz tiene problemas de alopecia. Recientemente, incluso, llegó a reconocer que estaba empezando a tener complejo por unas marcas que le han salido en la cabeza como consecuencia de este trastorno capilar y que quería mostrárselo a todo el mundo para que nadie tuviera dudas ni le preguntase acerca de ello.

Independientemente de que la broma del cómico fuera de mal gusto, el actor no quiso hacer referencia a la agresión minutos después de ella, cuando recibió el premio Oscar a Mejor actor por 'El método Williams'. Lejos de eso, comenzó insistiendo, entre lágrimas, que 'King' Richard había sido "un férreo defensor de su familia" e insistió en la idea de protección de sus seres queridos. Todo ello lo hizo con palabras entrecortadas debidas a la emoción del momento o al haber protagonizado el incidente minutos antes. "El amor te hace cometer locuras", ha comentado al final del discurso.